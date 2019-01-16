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Следователи рассказали о поиске взрывчатки на месте ЧП в Шахтах

20:48
  • среда
  • 16 января 2019

Сотрудники Следственного комитета установили эпицентр взрыва

Разбор завалов на месте частичного обрушения дома в городе Шахты Ростовской области завершен. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. По ее словам, следов взрывчатых веществ на месте ЧП не обнаружено.

"По полученным смывам назначена химическая экспертиза", - сказала она  "Интерфаксу". В СКР добавили, что сейчас происходит выдача тел родственникам погибших.

В среду Владимир Путин на совещании с правительством обсудил трагические события в Шахтах, где 14 января в квартире на девятом этаже взорвался бытовой газ. В результате инцидента погибли пять человек.

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