Скандалившую на российском ТВ украинку отправили в СИЗО

Журналистку увезут во Львов

В Харькове суд арестовал украинскую журналистку Елену Бойко, которая была до этого выдворена из России. Об этом заявила адвокат сотрудницы СМИ Галина Перфильева.

"Когда мы с ней говорили в последний раз, её везли в суд Харькова для избрания меры пресечения", - отметила юрист. По ее словам, Перфилова будет отправлена в СИЗО Львова.

Сейчас украинские следователи изучают дело по статье "Призывы к нарушению территориальной целостности страны", сообщает ТАСС. По ее словам, будет обжалована депортация журналистки из России.

Сама Бойко прокомментировала свое выдворение из России. По ее словам, статьи, по которым ее обвиняют, очень страшные. "Это государственное преступление", - сказала она в разговоре с журналистом Русланом Осташко. Запись появилась на YouTube.

В декабре 2018 года Преображенский суд Москвы постановил выдворить Бойко из России за нарушение правил пребывания в стране. Выяснилось, что женщина незаконно проживала в государстве с середины 2016 года. Свою вину в нарушении миграционного законодательства журналистка признала. Однако она просила не выдворять ее на Украину, так как на родине в отношении нее расследуется два уголовных дела.

Елена Бойко получила известность благодаря участию в телевизионных шоу на российском телевидении. Она часто скандалила в эфире, а в ходе одной из передач даже затеяла драку.