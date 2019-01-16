Путин рассказал, что ждет от правительства

2019-й год, по словам главы государства, должен стать ключевым этапом в реализации национальных проектов

Владимир Путин провел в среду первое в новом году совещание с членами правительства. Открывая его, президент заявил, что ждёт от министров результативной работы и будет ежеквартально контролировать выполнение всех поставленных перед ними задач.

Первое в этом году совещание президента с членами правительства посвятили приоритетным задачам в социально-экономической сфере. Однако в начале встречи Владимир Путин уделил внимание недавним трагедиям в Магнитогорске и Шахтах, где обрушились жилые дома. Он заслушал доклад главы МЧС по текущей ситуации, в том числе и касательно помощи пострадавшим. Президент напомнил, что в Магнитогорске жители многоэтажки обратились с просьбой расселить весь дом.

"Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, но трагедия большая – 39 погибших, я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег, я думаю, что свыше миллиарда – 1 миллиард 300 миллионов, по предварительным подсчетам. Нужно пойти навстречу людям и дом расселить целиком, всем предоставить жилье", - поручил Путин.

На особом контроле и ситуация в Шахтах. Президент подчеркнул, что там так же все должно быть доведено до конца. Переходя к основным темам, Владимир Путин поднял вопросы паллиативной помощи, а так же совершенствования мер по поддержке рождаемости. Татьяна Голикова рассказала о соответствующей работе, проведенной в прошлом году. Особое внимание уделяется демографической ситуации на Дальнем Востоке.

"О чем идет речь? Это фиксация размера регионального материнского капитала на уровне 30 процентов от федерального материнского капитала, это увеличение выплат на первого ребенка, обеспечение региональных выплат на третьего и последующих детей вне зависимости от суммарного коэффициента рождаемости. Причем, я хочу сказать, что регионы должны принять сейчас свои решения, а мы будем обеспечивать софинансирование", - сказала Голикова.

Владимир Путин ждёт от министров результативной работы и в других сферах социально-экономической жизни страны. За выполнением поставленных задач глава государства будет следить ежеквартально. Работа по приоритетным направлениям ведется последовательно и планомерно. И в конечном итоге вылилась в национальные проекты.

"Я напомню простую истину: главная наша задача – это повышение качества жизни наших людей, граждан Российской Федерации, обеспечение устойчивых высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры. Мы с вами занимаемся этим достаточно давно, определением этих приоритетов, начали еще в 2016-м. То есть занимаемся этим постоянно, но предметно начали еще говорить в 2016 году, весь 2017-й, по сути, этому посвятили, и 2018 год. Разумеется, вышли на те приоритеты, которые мы считаем важнейшими для достижения этих целей", - заявил президент.

2019-й год, по словам Владимира Путина, должен стать одним из ключевых в реализации утверждённых программ. Правительству предстоит подвести итоги в выполнении планов по росту производительности труда, увеличению несырьевого экспорта, решению социальных задач. Однако президент не устает повторять: вся эта работа не должна быть формальной. Задача не в повышении показателей.

"Эти результаты, как я уже неоднократно говорил, и сегодня звучало, должны будут выражаться не в цифрах и в отчетах, а в реальных делах и в восприятии людей того, что сделано на самом деле", - сказал Путин.

Контроль в важнейших сферах социально-экономической жизни должен вестись самым тщательным образом, подчеркнул Владимир Путин. Регулярно будут подводиться промежуточные итоги. Президент предупредил, что работа предстоит напряженная, но рассчитывает, что она станет результативной.

Александр Огородников, Юлия Олейник, "ТВ Центр".