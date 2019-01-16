Британские депутаты решили судьбу Мэй

Доверие правительству выразили 325 парламентариев, против - 306

Кабмин Терезы Мэй преодолел вотум недоверия в британском парламенте. Инициатива проведения голосования принадлежала оппозиционной Лейбористской партии, а поводом стало сокрушительное поражение премьер-министра. Депутаты отвергли продолженное Терезой Мэй соглашение по условиям Brexit.

В эти дни за происходящим в британском парламенте следят даже те, кто обычно далёк от политики. На утренние газеты с изображением Терезы Мэй в виде вымершей птицы Додо - ажиотажный спрос. Букмекерские конторы принимают ставки на результаты очередного голосования. На этот раз по вопросу доверия действующему правительству.

Такого поражения у британского премьера в парламенте не было последние 95 лет. Против предложенного кабмином варианта выхода из ЕС накануне выступили две трети депутатов. Условия развода, которые Мэй с таким трудом и унижениями выпрашивала в своих поездках на евросаммиты на протяжении полутора лет, не устроили даже сторонников Brexit. В частности Лондон обязался выплатить Евросоюзу 39 миллиардов евро отступных. И вот теперь, когда до официального выхода Великобритании из ЕС всего два месяца, страна осталась вообще без какой-либо дорожной карты.

"Господин Корбин обвиняет нас в неспособности что-то решить. Но когда его спросили, будет ли он сам агитировать за выход страны из ЕС, он ничего не ответил. Он отказался отвечать пять раз подряд. А это значит, что у него самого нет четкого представления, что делать в сложившейся ситуации", - заявила Мэй.

Политическая турбулентность, в которой оказалось Соединенное Королевство, ощущается и на континенте. В Брюсселе уже заявили, что не станут пересматривать условия Brexit в пользу Лондона. А значит, нужно готовиться к худшему варианту - так называемому жесткому выходу без соглашения.

Судя по последним заявлениям, Европа готова повременить с разводом и дать отсрочку. Но подстраховаться, на случай если Лондон решится на жесткий Brexit, не лишнее. Страны ЕС в срочном порядке увеличивают число таможенников на границах и строчат новые законопроекты. Они позволят решать проблемы с документами - в частности, это касается получения вида на жительство, разрешения на работу. Немецкие парламентарии посоветовали британцам сохранять холодную голову и все же проголосовать за соглашение.

Конкретных предложений ждут и подданные самого Соединенного Королевства. Сторонники и противники Brexit второй день не покидают площадь у здания парламента, требуя провести повторный референдум. Ведь если договориться с Брюсселем не удастся, то британцы могут распрощаться с дешевыми европейскими товарами. СМИ советуют запасаться оливковым маслом, рисом и консервами. Шотландская газета предлагает забивать подвалы бельгийским шоколадом, мукой, солью и сахаром. Почти треть всех продуктов и лекарств сейчас завозится на острова из Европы.

Кабинет министров в срочном порядке готовит новый план действий. Но что бы ни предложило правительство, британские эксперты уже назвали происходящее в стране "тихой конституционной революцией".

Анна Пешехонова, Илья Титов, "ТВ Центр".