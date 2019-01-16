Скончался известный российский певец

Он был народным артистом России и Республики Татарстан

Не стало Народного артиста России и Татарстана, певца Ильгама Шакирова. Он скончался в возрасте 83 лет. Его называют выдающимся представителем татарской музыкальной культуры.

Пресс-служба Татарской государственной филармонии имени Тукая сообщила, что на его песнях воспитывалось несколько поколений зрителей. "Ярко одаренный, талантливый исполнитель, обладатель голоса красивого тембра (баритон), безупречно владеющий народной манерой исполнения Ильгам Шакиров завоевал любовь публики и популярность своими выступлениями по радио, затем и на телевидении", - отметили в филармонии.

Ильгам Шакиров включил в свой репертуар народные татарские песни, а также классические произведения. Корме того, он исполнял произведения татарских композиторов и современную татарскую эстрадную песню.

Шакиров был народным артистом России и Республики Татарстан. Также он являлся лауреатом Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая.