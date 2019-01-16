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В Москве насмерть замерзла женщина

22:16
  • среда
  • 16 января 2019

При ней не было обнаружено документов

Тело пожилой женщины обнаружено на скамейке на улице в Пресненском районе Москвы. В правоохранительных органах рассказали, что на вид ей было примерно 65 лет.

Страшную находку сделали утром 15 января на улице Большая Никитская. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Смерть могла наступить в результате переохлаждения.

Как сообщает Агентство "Москва", документов при несчастной не нашли. Как считают следователи, она не имела определенного места жительства. Сейчас личность умершей устанавливается.

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Скамейка на улице Москвы
Скамейка на улице Москвы
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