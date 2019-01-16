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Страшные последствия взрыва в Тбилиси (видео)

22:41
  • среда
  • 16 января 2019

Погибли четыре человека

Взрыв произошел в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси. Эпицентр располагался на четвертом этаже.

Изначально сообщалось о трех погибших. Однако позднее число жертв возросло. Врачи не смогли спасти жизнь четырехлетнего ребенка, которого привезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, пострадали еще шесть детей.

Как рассказал глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе, по предварительной информации взрыв произошел из-за утечки газа, сообщает "Интерфакс". Как рассказал глава грузинского Минздрава Давид Сергеенко, состояние четырех пострадавших детей, не тяжелое. Он навестил их детской клинике имени Иашвили.

По данным ТАСС, число пострадавших варьируется от шести до семи человек. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе объявил 17 января днем траура.

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