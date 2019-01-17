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Караганов назвал большую слабость российской политики

11:08
  • четверг
  • 17 января 2019

Эксперт также оценил политическую ситуацию в мире

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили политические итоги 2018 года. Своим мнением с ведущим Алексеем Фроловым поделился Сергей Караганов, декан  факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

"Ситуация во внешнем мире очень опасна. Это очень большая слабость нашей политики, что мы не ведем активную политику мира. С условным политическим Западом у нас отношения скверные, хотя и в Европе начались некоторые подвижки, серьезно говорить о них пока рано", - заявил эксперт.

Речь во время программы зашла и об участии России в Парламентской ассамблее Совета Европы. Полный комментарий Караганова смотрите в видео.

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Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
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