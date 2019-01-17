Российские регионы накрыл снежный апокалипсис

Дальний Восток, Сахалин и другие регионы утонули в снегу

Дальний Восток - во власти мощного снежного циклона. В Петропавловске-Камчатском отменены занятия в школах.

Из-за пурги и практически нулевой видимости откладываются авиарейсы, самолеты уходят на запасные аэродромы. На трассе, ведущей к аэропорту, утром в среду столкнулись 20 автомобилей. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Массовые ДТП - и на других дорогах региона.

Штормовое предупреждение действует в 15 районах Сахалина, передает "ТВ Центр". Из-за непогоды прекратила работу переправа Холмск - Ванино. Ветер повредил линии электропередачи, оставив без света восемь тысяч жителей. Все рейсы в аэропорту Оха задерживаются до вечера. На дорогах огромные сугробы, их расчищают с помощью спецтехники. Для застрявших в снежном плену водителей спасатели организовали пункты обогрева.

Мощный снежный циклон пришел и в Поволжье. В Саратовской области из-за гололеда - на дорогах коллапс. Движение перекрыто на участках автотрасс в девяти районах. Не везде можно проехать и в Волгоградской области. Дорога в Николаевск закрыта для грузовиков и автобусов - пускают только легковой транспорт.