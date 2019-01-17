Внезапно нагрянувшая в Киев Собчак сильно опозорилась

Визит российской телеведущей на Украину стал неожиданностью

Ксения Собчак посетила столицу Украины. О своем визите в Киев экс-кандидат в президенты России рассказала в Instagram.

Телеведущая разместила в Stories видео, снятое из салона автомобиля. "Ну привет, kiев!)))", - подписала она ролик.

Однако внимательные пользователи Сети заметили, что Ксения допустила странную ошибку в подписи. Название украинской столицы в публикации обозначено как "kieв". Между тем ни в русском, ни в украинском, и тем более в английском языках такого слова нет. Хейтеры пристыдили телеведущую, заявив, что позорно каверкать название города.

Напомним, что Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец. Телеведущую обвинили в "сознательном нарушении государственных границ Украины". Создатели сайта имели ввиду поездку Ксении в Крым в апреле 2014 года.