Высланная из России украинская журналистка пропала

Неизвестные постоянно сбрасывают звонки

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко перестала выходить на связь, ее телефон периодически то включается, то выключается. Главный редактор PolitRussia Руслан Осташко до самой ночи пытался дозвониться до нее, но поговорить так и не удалось.

"Судя по всему, Елена уже арестована харьковским судом и будет отправлена во Львов в ближайшее время. Ее российский телефон периодически включается, но звонки кто-то сбрасывает. Какой смысл включать и выключать телефон - не понятно", - написал он в Facebook. На данный момент телефон в сети, но трубку журналистка не берет.

Накануне стало известно, что Бойко доставили на поезде до российско-украинской границы. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против журналистки уголовное производство, а затем Харьковский суд арестовал ее. Адвокат Бойко намерена оспорить решение о выдворении и получить для своей подзащитной политическое убежище в России.

В декабре 2018 года Бойко выдворили из России за нарушение правил пребывания в стране. Выяснилось, что женщина незаконно проживала в государстве с середины 2016 года. Свою вину в нарушении миграционного законодательства журналистка признала. Однако она просила не выдворять ее на Украину, так как на родине в отношении нее расследуется два уголовных дела.

Елена Бойко получила известность благодаря участию в телевизионных шоу на российском телевидении. Она часто скандалила в эфире, а в ходе одной из передач даже затеяла драку.