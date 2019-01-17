В Москве жестоко избили журналиста курдского телеканала

Инцидент произошел в районе студгородка РУДН

В Москве сильно избили собственного корреспондента телеканала Kurdistan 24 Хошави Мухаммеда, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел несколько дней назад в районе студенческого городка Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе столицы. Сейчас пострадавший находится в Боткинской больнице, пишет РИА Новости.

Представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр обратился к журналистам с просьбой помочь в расследовании дела и осудить нападение. Полиция начала проверку. Личности нападавших уже установлены.