Вызывающее поведение Пугачевой в церкви разозлило россиян

Алла Борисовна посетила храм и сфотографировалась с его служительницами

Алла Пугачева посетила Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского. После молитвы Примадонна устроила целую фотосессию по просьбе служителей церкви.

Снимки размещены на странице Патриаршего подворья Переделкино, где находится храм. Поклонникам певицы, изучив фотографии, сильно возмутились. Россиянам не понравились поведение и наряд Примадонны.

На снимках в руках у певицы целая охапка церковных свечей. Это в первую очередь взбесило народ. "Свечи веером растопырила-то зачем?" – цитирует "Дни.ру" недовольных россиян.

При этом многие сочли неприемлемой саму фотосессию в храме на фоне алтаря. А головной убор артистки и вовсе назвали полотенцем.