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Военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями

09:29
  • четверг
  • 17 января 2019

Нарушителям может грозить уголовное наказание

Минобороны России намерено запретить пользоваться социальными сетями не только действующим военнослужащим, но и ушедшим в запас. Ведомство опасается, что секретные данные могут попасть в Сеть.

"Период молчания" будет действовать пять лет. Запрет коснется только тех, кто проходил службу в частях секретным режимом или имел доступ к гостайне. Нарушителям может грозить административная ил уголовная статья, все будет зависеть от тяжести поступка.

"Раньше речь шла о поездках за границу. Теперь для того, чтобы связаться с человеком в любой точке мира, достаточно включить компьютер. Поэтому запрет на соцсети для запасников вполне логичен", - объяснил газете "Известия" военный эксперт Владислав Шурыгин.

Однако ряд экспертов считают, что отследить нарушителя будет очень сложно – срочники могут заводить странички в соцсетях под чужим именем или регистрироваться на зарубежных платформах.

В первую очередь, нужно работать с военнослужащими, считает экс-замсекретаря Совбеза России Владимир Рубанов. Нередко доступ к секретности получают те люди, которые не совсем понимают, о чем говорят. "Болтают люди, а не соцсети", - подчеркнул он.

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