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В Москве умер продюсер "Высоцкого" и "Дозоров"

09:58
  • четверг
  • 17 января 2019

Ему было всего 46 лет

Актер, сценарист и продюсер Алексей Кублицкий скоропостижно скончался в возрасте 46 лет. Он ушел из жизни 14 января в своей московской квартире.

По предварительным данным, смерть наступила в результате отрыва тромба. Прощание с Кублицким пройдет 17 января в подмосковном Красногорске, а похоронят в его родном Волгограде 19 января, пишет Газета.Ru.

Кублицкий работал в компании "Базелевс" Тимура Бекмамбетова. Он спродюссировал такие фильмы как "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Высоцкий. Спасибо, что живой", а также сериалы "Громовы" и "Екатерина".

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