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"Белоруссии нужна любовница": Настя Рыбка заменит пенсионера Лукашенко

10:33
  • четверг
  • 17 января 2019

Свободная женщина без комплексов раскрепостит зажатых белорусов

Осужденная в Таиланде за организацию нелегального секс-тренинга Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) заявила о намерении баловаться в президенты Белоруссии. Наличие судимости и возраст абсолютно не смущают девушку. По белорусским законам стать главой государства может человек не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 10 лет и не имеющий судимостей.

Рыбка совместно с ее партнером Алексом Лесли (Александр Кириллов) уже приступили к разработке предвыборной программы. Она будет включать в себя уроки сексуального воспитания в школах, секс-тренинги и легализацию проституции. Запуганные нынешним президентом Александром Лукашенко белорусы страшно зажаты и неуверенны в себе, считает девушка.

"Ему (Лукашенко- прим. ред.) пора на пенсию, а на смену ему должна прийти молодая свободная женщина без комплексов. За такой белорусы точно пойдут. Этой стране нужна любовница, а не батька", - приводит слова Рыбки "Московский монитор".

Кроме того, Рыбка намерена бороться за права заключенных и собирается организовать в Минске общенародный митинг.  Если ей не разрешат баллотироваться в президенты, то Белоруссию ждет переворот. "Встряска пойдет ей на пользу", - подчеркнула Рыбка.

Рыбка и Лесли были задержаны тайской полицией в феврале прошлого года. Их обвинили в организации нелегального тренинга и нарушении трудового законодательства страны. В январе 2019 года суд в Паттайе приговорил ее к условному сроку и фактическому заключению, которое равно уже отбытому сроку в следственном изоляторе.

17 января Рыбка, Лесли и еще пять фигурантов дела приземлились в Москве, пишет РИА Новости. Затем граждан Белоруссии направят в Минск. Депортация еще одного обвиняемого запланирована на 21 января.  

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