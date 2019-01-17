Как Сербия готовится к приезду Путина

Аэропорт Белграда готовится принять российский борт №1 уже через несколько часов

В четверг Владимир Путин посетит Белград. В ходе официального визита российский лидер проведёт переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Главы государств обсудят развитие торгово-экономических отношений, обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам. В том числе затронут тему продления газопровода "Турецкий поток" и ситуацию вокруг непризнанного Косова. Ожидается подписание двух десятков документов.

С момента пересечения сербской границы самолет Владимира Путина будет сопровождать эскадрилья истребителей МиГ-29. Такие почести - не формальность. Нашего президента в Сербии называют большим другом. Его приезд - действительно важнейшее событие для Белграда, отмечает "ТВ Центр".

Взять хотя бы газеты. Изображение Путина - на каждой обложке. Сербские журналисты подробно обсуждают буквально каждый аспект предстоящего визита. Для Владимира Путина и Александра Вучича это будет уже 14-я встреча за неполные два года. Важно, что такой интенсивный диалог ведется с уважением друг к другу. Об этом российский президент рассказал накануне в интервью сербским СМИ.

"Мы с уважением относимся к избранному сербским руководством курсу на вступление в ЕС. В отличие от западных партнеров, не пытаемся ставить Белград перед искусственным выбором - либо вы с Россией, либо вы с Евросоюзом", - заявил он.

О давлении Запада на Белград говорил и Александр Вучич в интервью местному телеканалу. По словам президента Сербии, его уговаривают покупать любой, даже самый дорогой газ. Лишь бы не российский.

"Самый дешевый газ сейчас у россиян. Когда они доведут "Турецкий поток" до Болгарии, мы заплатим, чтобы его провели к нам. Поэтому визит Путина важен. У меня нет никаких идеологических проблем. В отличие от других, моя работа - Сербия и граждане", - заверил Вучич.

Обсуждать в Белграде два президента будут космические, инновационные, оборонные проекты. Поговорят о крепнущих торгово-экономических связях и, конечно, о вопросах энергетики. Ожидается подписание двух десятков межведомственных договоров и коммерческих контрактов. Особое внимание уделят и проблеме Косово. Здесь у России принципиальная позиция, закрепленная, к слову, в резолюции ООН. Независимость автономии Москва не признает. Но примет любой сценарий, при условии, что он устроит и власти Сербии, и представителей Косово. Впрочем, сводить отношения Москвы и Белграда лишь к политике с экономикой – конечно, ошибка. Духовное родство – не менее важно. Храм святого Саввы – наглядный пример. Собор этот сербы возводят дольше века, а теперь российские художники завершают его убранство. Как совместными усилиями создается православная святыня, Владимир Путин и Александр Вучич увидят своими глазами.

Ольга Оксенич, Илья Ушаков и Сергей Ким, "ТВ Центр", Белград, Сербия.