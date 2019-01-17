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Россия ответила США на ультиматум по ДРСМД

11:44
  • четверг
  • 17 января 2019

США грозят выйти из договора уже 2 февраля

Вашингтон преподносит партнерам фейки, обвиняя Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Накануне США объявили, что 2 февраля приостановят свои обязательства по соглашению, если наша страна не докажет, что соблюдает его условия. Окончательный выход из договора состоится через полгода после этой даты, передает "ТВ Центр".

В США продолжается шатдаун, который уже побил рекорд продолжительности. Сотни тысяч госслужащих ушли в неоплачиваемые отпуска. С надеждой получить зарплату окончательно распрощались авиадиспетчеры. Суд отклонил их требование обязать администрацию Трампа выплатить деньги. Как сказано в вердикте, это политическая проблема, и потому  судебная власть не должна в нее вмешиваться.

В Белом доме заговорили о том, что президент недооценивает последствия столь длительной приостановки работы правительства. Они могут оказаться разрушительными.

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