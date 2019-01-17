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Похитившие россиян пираты потребовали выкуп

11:59
  • четверг
  • 17 января 2019

Все пленники пока живы

Пираты, похитившие россиян в Гвинейском заливе, вышли на связь и потребовали выкуп. Об этом сообщили представители Российского профессионального союза моряков.

В настоящее время специалисты проводят переговоры. Злоумышленники предоставили возможность капитану корабля пообщаться с судовладельцем. По его словам, все пленники живы и содержатся в нормальных условиях. Сумма выкупа пока неизвестна, отмечает "ТВ Центр".

В ночь на 2 января у берегов Бенина было атаковано грузовое судно MSC Mandy. На борту находились 24 человека. Пираты похитили часть груза и шестерых членов экипажа. Как позже выяснилось, все захваченные - граждане России. Обстоятельства ЧП выясняют Следственный комитет и сотрудники посольств нашей страны в Бенине и Нигерии.

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