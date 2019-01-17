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Люди заменят сотрудников-роботов в японском отеле

12:02
  • четверг
  • 17 января 2019

Роботов лишили работы за неэффективность

Не справляются с обязанностями - с такой формулировкой руководство японского отеля уволило значительную часть своих сотрудников. В этом не было бы ничего удивительного, если бы те не были роботами.

Отсутствие обычного персонала - главное, чем привлекала клиентов эта гостиница. Но, как выяснилось, от автоматов больше проблем, чем пользы. Они пугают посетителей громкими приветствиями, будят по ночам из-за сбоев в программе, не могут ответить на элементарные вопросы и постоянно ломаются. И это не считая заоблачной цены таких сотрудников. Теперь половину рабочих мест займут люди, передает "ТВ Центр".

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Сотрудник-робот в японском отеле
Сотрудник-робот в японском отеле
Сотрудник-робот в японском отеле
Сотрудник-робот в японском отеле
Сотрудники-роботы в японском отеле
Сотрудники-роботы в японском отеле
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