Депутаты Госдумы не увидели смысла ехать в ПАСЕ

Оснований для участия в деятельности ПАСЕ сейчас нет

Россия не будет направлять свою делегацию на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое решение приняли депутаты Госдумы. Постановление поддержали все фракции.

Согласно заявлению, оснований для участия в деятельности ПАСЕ сейчас нет. Равно как и необходимости платить взносы в бюджет организации. В 2014 году Россию лишили права голоса якобы из-за нарушения норм международного права. С тех пор нашей стране не позволяют высказывать свою точку зрения и защищать собственные интересы, напоминает "ТВ Центр". Как отмечают депутаты, ПАСЕ находится в глубоком системном кризисе - организация отошла от принципов демократии и нарушает основы парламентаризма.

"Россия - не та страна, которая может позволить давать себе уроки, унижаться или быть униженной. Это время короткое и очень горькое, мы, я надеюсь, уже пережили. И сейчас перед нами другая задача и другая эпоха", - сказал депутата фракции "Единая Россия" Пётр Толстой.

"ПАСЕ превратилась в площадку, которая концентрируется наиболее радикально-настроенными антироссийскими силами. Двойные стандарты в решениях ПАСЕ - всё это не прибавляет энтузиазма, и, естественно, в этих условиях участвовать в ПАСЕ не надо", - уверен первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов.

"Фракция ЛДПР поддержит заявление Госдумы по ситуации, сложившейся вокруг ПАСЕ. Мы склоняемся к тому, чтобы не направлять делегацию российского парламента для работы в ПАСЕ в 2019 году", - сообщил член комитета Госдумы России по международным делам, фракция ЛДПР Антон Морозов.

"Участие в работе этого органа не имеет смысла до того момента, пока российская делегация лишена права голоса, либо не имеет полноты права голоса. При этом такая позиция, как мы считаем, не является признаком изоляции России или самоизоляции", - заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям, член президиума ЦК КПРФ, заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.