Корбин щелкул неудачницу Мэй по носу

Лейбористы бойкотируют консультации с правительством по поводу Brexit

Тереза Мэй сохранила кресло премьер-министра Великобритании с минимальным перевесом в 19 голосов парламентариев. До официального выхода страны из ЕС - всего два месяца, а плана действий у правительства всё ещё нет. В понедельник Мэй должна представить новый вариант соглашения, ведь предыдущий с треском провалился.

При помощи идиомы, которая употребляется при голосовании в британском парламенте, спикер Палаты Общин объявляет результаты. Тереза Мэй удерживает премьерское кресло с перевесом всего в 19 голосов. После этой большой победы она сразу же словесно атакует оппонентов. Сначала в зале заседаний. Затем - в официальном обращении к нации.

"Я верю, это мой долг - выполнить распоряжение британского народа и покинуть ЕС. Я намерена это сделать. Сделка с Евросоюзом, над которой я работала, была отвергнута парламентариями с большой разницей голосов. Но сейчас пришло время конструктивно работать вместе", - уверена она.

Под угрозу вотума недоверия премьер-министра поставили лейбористы, которые не приемлют выход из ЕС на существующих условиях. Впрочем, и среди сторонников Мэй тоже множество несогласных с таким положением дел. Получается - почти два года инициатор Brexit потратила впустую. До официального развода Великобритании и остальной Европы счет пошел на дни, четкого понимания, как это будет выглядеть, по-прежнему нет ни у кого.

"Правительство должно раз и навсегда отказаться от катастрофического варианта Brexit без сделки и того хаоса, который в результате возникнет. И я призываю премьер-министра подтвердить прямо сейчас, что выхода из ЕС без каких-либо соглашений не будет", - сказал лидер британской оппозиции лейборист Джереми Корбин.

Политическую нестабильность в Соединенном Королевстве ощущают не только на самом острове, но и за тысячи миль от него. На заморских территориях ее величества. В беспокойстве и печали Гибралтар. Стоило анклаву наладить добрососедские отношения с Испанией, открыть границу, получить множество экономических и прочих преференций от Евросоюза, как все это может рухнуть. Просто потому что в далеком Лондоне не могут договориться.

"Наилучшим результатом для Гибралтара будет, если Великобритания останется в Евросоюзе. Вы знаете, какие разногласия были между Гибралтаром и другими странами Европы. Brexit усугубит кризис. В худшем случае мы можем остаться без защиты", - предупредил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Неизменна позиция Брюсселя. Уходя - уходи. Никаких уступок Лондону. Будет этот развод жестким или мягким - непринципиально. Единственное, за что переживают в Берлине, Париже и других столицах – это миграционные тонкости, работа. Меркель уже отчиталась - ее юристы работают в этом направлении. Спешат с законодательными инициативами и в Пятой республике.

"Этот законопроект обеспечит статус французских граждан в Великобритании и британских граждан во Франции. Принятие этого законопроекта позволит нам очень быстро обеспечить необходимые юридические меры, что сделает Францию одной из стран-членов ЕС, лучше других подготовившейся к выходу Великобритании без соглашения", - сказала министр по европейским делам Франции Натали Луазо.

В Лондоне продолжаются стихийные протесты. От Мэй ждут конкретики, которую премьер обещает озвучить в понедельник. До этого времени - бесконечные консультации с правительством и представителями всех партий. За исключением, надо полагать, лейбористов. Главный оппонент Мэй Джереми Корбин сказал, что не придет. Премьер дипломатично ответила - моя дверь всегда открыта.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".