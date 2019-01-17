Филарет призвал Донбасс "искупить страданием и кровью" вину перед Киевом

Новая церковь под патронатом Киева фактически объявляет крестовый поход на Донбасс

Небывалый скачок цен на газ. По мнению депутатов Верховной Рады, жителей Украины ждёт 12-кратный рост тарифов на топливо. Однако президент Порошенко закрывает глаза на последствия финансовой помощи от МВФ и продолжает тур по городам страны с томосом об автокефалии. Глава государства пытается убедить граждан присоединиться к раскольникам, утверждая, что объединение верующих в стране проходит исключительно на добровольных началах. Но факты говорят об обратном.

Пока Порошенко разъезжает по Украине с томосом, показывая свиток подготовленной массовке, раскольники пытаются проводить в стране насильственную деканонизацию, передает "ТВ Центр". Запорожье, Житомир, Сумы. Сообщения об угрозах, осквернениях и захватах храмов поступают уже ежедневно. При этом участвуют в этом местные чиновники при поддержке крепких молодых людей. Заявляют, что решение о передаче храма было принято самим и прихожанами, хотя люди знают - никакого собрания не было.

"В селе Шандровец Турковского района Львовской области около 11:00 сторонники ПЦУ взломали монтировкой двери в церковный домик, требуя отдать им ключи от храма Святого архистратига Михаила. В это время в домике находились я, еще один священник и матушка. Ключей от храма у нас не было, поэтому собравшиеся, всего около 200 человек, собираются резать замки и после того, как вскроют, опечатывать храм", - рассказал протоиерей канонической Украинской православной церкви Илья Урупский.

И такое положение вещей скоро может узаконить Верховная Рада. Депутаты уже начали рассматривать документ "О религиозных общинах", который в народе прозвали "законом о храмовом рейдерстве".

"Мы категорически против вмешательства власти в церковные дела, ярким примером чего и является этот законопроект. Очевидно, что на украинскую каноническую церковь оказывается планомерное давление. И мы будем голосовать против любого подобного закона, если он появится в парламенте. После выборов в стране должен действовать только один пункт: церковь отделена от государства и политики не вмешиваются в дела церкви", - прокомментировал нардеп Юрий Бойко.

Но до выборов, исход которых не ясен, еще два месяца, а закон может быть принят уже в ближайшее время. Пока из 12 тысяч приходов канонической Украинской православной церкви во вновь созданную структуру перешли лишь около полусотни храмов, причем большинство из них были попросту захвачены. Но участники радикальных группировок на условиях анонимности заявляют: скоро все изменится. И команда действовать активно и повсеместно поступит даже не от руководства новой церкви, а из СБУ. И удивляться не стоит. Религиозную жизнь на Украине теперь строят политики, начиная с самого президента. А священнослужители новой церкви под их патронатом фактически объявляют крестовый поход на Донбасс.

"Не нужно думать, что население Донбасса невиновно в этих страданиях. Виновно! И свою вину должно искупить страданием и кровью", - заявил Филарет Денисенко.

Если такие заявления делают священники, которые по определению должны думать о мире, то что тогда говорить о киевских политиках. В четверг = в Минске впервые в этом году собирается трехсторонняя контактная группа. Итоги ее работы в году ушедшем были признаны неутешительными. Из позитива, пожалуй, лишь договоренность о новогоднем и рождественском перемирии. В пассиве - отсутствие прогресса в вопросе обмена пленными и урегулировании конфликта в целом. По мнению экспертов, на серьезные подвижки не приходится рассчитывать и в связи с предстоящими на Украине президентскими и парламентскими выборами. Готовясь к ним, политики больше заботятся о своем имидже и рейтингах, оставляя разрешение сложных проблем на потом.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".