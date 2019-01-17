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Земля сгорит: астрономы назвали точное время конца света

10:43
  • четверг
  • 17 января 2019

Роскосмос предрек человечеству неминуемую гибель

Телестудия Роскосмоса выпустила новый видеоролик, в котором астрономы сообщили о печальном событии. Они определились с точной датой смерти всей планеты. По космическим меркам землянам осталось совсем мало времени.

Профессор РАН, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института МГУ Сергей Попов заявил, что антропогенное воздействие на Землю не сыграет никакой роли в апокалипсисе. Он также озвучил страшную дату.

"С космической точки зрения у нас есть как минимум миллиард лет, пока Солнце не станет слишком мощным источником и безо всякого антропогенного влияния на Земле начнется необратимый парниковый эффект", - отметил профессор.

Исследователи убеждены, что именно Солнце уничтожит мир. После того, как оно потратит большую часть водорода, станет светить ярче и активнее в тысячи раз. В итоге солнечные лучи сожгут поверхность ближайших планет, включая и земную.

Уфологи причиной гибели планеты считают приближение таинственной звезды Нибиру, которая распространит мощнейшую тепловую волну и тем самым выжжет все живое. Схожие данные о Нибиру представлены и в шумеро-аккадской мифологии. Вероятно, в обоих случаях речь шла о Солнце.

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