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Заказавший родителей и сестру ради квартиры студент попал на видео

11:04
  • четверг
  • 17 января 2019

После убийства он обещал "истерить со слезами, как подобает сыну"

В Сочи 23-летний студент заказал киллеру убийство своих родителей и малолетней сестры ради квартиры и имущества.

О своих намерениях молодой человек рассказал другу, после чего о планах стало известно правоохранительным органам, которые взяли под контроль все дальнейшие действия злоумышленника. В роли "киллера" выступил полицейский. Он согласился за три миллиона рулей убить родственников студента.

Сочинец рассказал "исполнителям" убийства расположение камер видеонаблюдения, комнат в доме и предупредил о собаке. "Также он передал охотничий нож и средства конспирации", - рассказали в следственном комитете. Вознаграждение он обещал отдать тогда, когда вступит в наследство.

На опубликованном видео молодой человек с улыбкой на лице обещает "киллерам" при появлении полиции "вести себя как подобает сыну, истерить со слезами". Как только заказчик убийства передал расписку, его задержали.  

Расследование уголовного дела длилось год. Молодого человека обвинили в приготовлении к убийству более двух лиц и малолетнего по найму. В четверг, 17 января, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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