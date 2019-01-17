Террористы объявили охоту на Меган Маркл и принца Гарри

Их жизнь находится под угрозой

Члены британской ветви неонацистской группировки Atomwaffen Division заявили, что герцог предал свою расу, вступив в брак с Маркл. Ее мать является афроамериканкой.

Террористы выложили в сеть фотографии, где принц Гарри изображен с приставленным к голове пистолетом. "Увидимся, предатель расы!", - было написано под фото.

Королевский эксперт сказал, что угрозы серьезно обеспокоили семью. "Эта ситуация очень расстраивала семью и даже вызвала панику в Секретной разведывательной службе МИД Великобритании. Мы принимаем каждую угрозу серьезно, и любой, кто угрожает, становится нашей главной мишенью, которую нужно поймать, арестовать или даже убить", - приводит слова эксперта портал "Дни.ру".

Сообщается, что британская полиция задержала мужчину и двух подростков, имеющих отношение к запрещенной группировке. Членов Atomwaffen Division подозревают в убийстве пяти человек в США.

Однако, по мнению журналистов, угрозы поступали от троллей, поскольку британская ветвь террористической организации не представляет опасности. Представители СМИ считают, что эти угрозы не стоит воспринимать всерьез.