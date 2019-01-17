Стало известно, для чего Собчак явилась в Киев

Экс-кандидат в президенты России приехала помочь с выборами

Приезд бывшего кандидата в президенты России, телеведущей Ксении Собчак в Киев связан с выборами главы государства на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.

Журналист Аркадий Бабченко предположил, что теперь Собчак занимается обслуживанием президента Петра Порошенко и СБУ. "Итак, в Киеве на данный момент засветились – Евгений Чичваркин, Марат Гельман, Андрей Васильев и сегодня вот приехала Ксения Собчак. Накануне выборов российским политтехнологам ужасно захотелось прогуляться по Подолу и посмотреть на Труханов остров. Интересно, к кому", - передает его слова "Политнавигатор".

В свою очередь российский военный корреспондент Александр Кор считает, что Собчак приехала взять интервью у кандидата в президенты, юмориста Владимира Зеленского.

В России также не оставили без внимания внезапный приезд Собчак на Украину. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян считает, что Собчак не способна пропустить важное и обсуждаемое событие, тем более, если речь идет о выборах.

"Я бы очень удивился, если бы клоунесса всея Руси не навестила нынешний украинский цирк, да еще в разгар президентской кампании на Украине. Для нее ведь все это как наркотик, как магнит. Похоже Зеленский без нее тосковал", - сообщил он ТВЦ.RU.

Каждый кандидат в президенты воспользуется приездом журналистки, считает эксперт. "Ради такого дела Порошенко можно прервать свои гастроли с томосом по всей Украине. Можно все обставить как официальный визит, там же любят разные мистификации. Юля (Тимошенко – прим. ред.), скорее всего, тоже правильно использует Ксюшу", - предположил Манукян.

Тот факт, что Собчак вообще смогла приехать на Украину, минуя все запреты, вызывает удивление. Ранее телеведущая попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма в апреле 2014 года, однако она всегда открыто заявляла, что полуостров - это украинская территория.

"Ну а "Миротворец" конечно прилично обделался. Пропустили на Украину "агента Кремля" и даже глазом не моргнули. Вот что жовто-блакитный мальдивский купальник делает животворящий", - подытожил эксперт.