СБУ опубликовала видео задержания высланной из России журналистки Бойко

Ей предъявили обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовало видео задержания журналистки Елены Бортко, которую депортировали из России за нарушение правил пребывания в стране.

На видео журналистке предъявляют обвинение по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". По данным СБУ, Бойко с 2014 года размещала в интернете материалы антиукраинского характера, а приехав в Россию, призывала к изменениям границ и государственного устройства Украины. В декабре журналистку объявили в розыск.

"15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения – содержание под стражей", - сообщил сотрудник СБУ.

Бойко молча выслушала обвинение, а затем подписала необходимые бумаги.

Накануне стало известно, что Бойко доставили на поезде до российско-украинской границы. Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила против журналистки уголовное производство, а затем Харьковский суд арестовал ее. Адвокат Бойко намерена оспорить решение о выдворении и получить для своей подзащитной политическое убежище в России.