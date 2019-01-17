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Блогеры самовольно перекрыли движение на Арбате

12:34
  • четверг
  • 17 января 2019

ГИБДД разыскивает нарушителей порядка

Популярные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц устроили беспорядок в центре столицы. Они помешали движению машин на ул. Новый Арбат ради хайпа и съемок совместного клипа.

Манукян выложил бэкстейдж на своей странице в Instagram, которая теперь стала закрытой. В ролике видно, как молодые люди идут по проезжей части с большой музыкальной колонкой.

На видео ребята обсуждают, как перекроют три полосы, и смеются над тем, что выбегут из машин и разбегутся, если появятся правоохранители. В съемках клипа задействованы машины люксовых марок. Слышно, как водители сигналят перекрывшим дорогу.

В конце записи Манукян подходит к пожилым людям на автобусной остановке и предлагает им потанцевать под трек.

Неизвестно, является ли эта съемка согласованной. В Госавтоинспекции проверяют поступившую информацию.

"Данная информация проверяется. Устанавливаем личности граждан, запечатленных на видео, и пытаемся с ними связаться", - цитирует сообщение ГИБДД "Газета.ru" со ссылкой на Агентство "Москва".

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Блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц
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