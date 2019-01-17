Москвичи активно поддержали акцию "Елочный круговорот"

За неделю "Елочного круговорота" москвичи сдали на утилизацию 2,6 тысячи елок

За неделю акции "Елочный круговорот" москвичи принесли на пункты сбора почти 2,6 тысячи новогодних деревьев. Акция в 2019 году проходит в Москве с 9 января по 1 марта, передает ТВЦ.RU.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе открыто 473 пункта сбора новогодних елок. 13 - на природных территориях и 460 - на территории префектур. Деревья переработают и сделают из них древесную щепу и почвогрунт.

На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения.