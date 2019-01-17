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Москвичи активно поддержали акцию "Елочный круговорот"

12:19
  • четверг
  • 17 января 2019

За неделю "Елочного круговорота" москвичи сдали на утилизацию 2,6 тысячи елок

За неделю акции "Елочный круговорот" москвичи принесли на пункты сбора почти 2,6 тысячи новогодних деревьев. Акция в 2019 году проходит в Москве с 9 января по 1 марта, передает ТВЦ.RU.

Заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в городе открыто 473 пункта сбора новогодних елок. 13 - на природных территориях и 460 - на территории префектур. Деревья переработают и сделают из них древесную щепу и почвогрунт.

На мусорных полигонах, куда обычно попадают неправильно утилизированные ели, нет условий для их естественного разложения.

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