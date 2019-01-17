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Серия взрывов прогремела в студгородке университета в Лионе

12:31
  • четверг
  • 17 января 2019

Есть пострадавшие, на месте работают пожарные

Серия взрывов произошла в студенческом общежитии университета Лион 1 во Франции.

Инцидент случился рано утром в четверг, 17 января. По предварительным данным, сначала на террасе кампуса возник пожар, вызванный работами по герметизации, а затем взорвались хранящиеся там газовые баллоны.

"Пожар произошел на крыше здания в связи с ремонтными работами. Из здания все эвакуированы, установлен периметр безопасности. Слышны взрывы. Химической опасности нет", - сообщили в университете.

Три человека получили легкие ранения, данных о погибших пока нет. На месте работают экстренные службы, пожарные не допускают распространение огня, пишет BFMTV.

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Взрыв в студгородке университете в Лионе
Взрыв в студгородке университете в Лионе
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