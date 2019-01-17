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"Ад какой-то": Собчак сделала заявление о поездке в Киев

13:04
  • четверг
  • 17 января 2019

Знакомые Собчак уверены в победе Порошенко

Экс-кандидат в президенты России, журналистка Ксения Собчак рассказала, зачем она приехала в Киев.

"Все ******** конечно на теме Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да?) Ад какой-то", - возмутилась журналистка в своем Telegram-канале. (Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены - прим. ред.)

Она отметила, что в Киеве все гостеприимные, нет никакой политики. Но все ее знакомые убеждены, что в мартовских выборах победит нынешний президент страны Петр Порошенко.

"Потому что "у него все бабки))))", - усмехнулась Собчак.  

Ранее стало известно, что Собчак приехала в Киев, минуя все запреты. Ранее телеведущая попала в базу данных украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма в апреле 2014 года, однако она всегда открыто заявляла, что полуостров - это украинская территория.

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