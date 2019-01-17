Несколько зданий исторической усадьбы Воронцово отреставрируют

Ремонт проведут в трех служебных помещениях

В "Усадьбе Воронцова, XVIII-XIX веков" проведут масштабный ремонт. Реставрационные работы в 2019 году затронут три здания.

"Реставрацию объектов доверят победителям трех конкурсов с ограниченным участием, организатором которых выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Заказчик процедур - ГКУ Москвы "Мосреставрация", - сообщает пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, неценовой критерий будет играть определяющую роль при выборе подрядчиков. Специальная комиссия учтет квалификацию, наличие финансовых ресурсов, оборудования, опыта выполнения подобных контрактов и деловую репутацию каждого участника.

Ремонт проведут в восточном флигеле усадьбы по адресу Воронцовский парк, дом 7 и в западном флигеле усадьбы, который расположен в Воронцовском парке, дом 6. Также запланированы работы по реставрации южного служебного корпуса усадьбы по адресу: Воронцовский парк, дом 8. Все работы на объектах должны быть завершены в 2020 году.

Заявки для участия в процедурах принимаются до 23 января. Рассмотрение и оценка заявок состоится 30 января 2019 года.

Усадьба Воронцово названа в честь первого владельца этих земель боярина Фёдора Воронца. С начала ХХ века усадьба успела побывать совхозом, тюрьмой для привилегированных заключенных, опытным хозяйством. В 1960 году территория усадьбы была признана памятником истории и культуры. Комплексные реставрационные работы на объекте начаты в 2006 году.