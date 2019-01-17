Страшный пожар на севере Москвы: есть пострадавшие

ЧП случилось в 22-этажном жилом доме

Пожар вспыхнул в одном из домов Головинского района столицы. В результат происшествия пострадали два человека.

По данным экстренных служб, возгорание началось в квартире на пятом этаже. "Пожар произошел по адресу: Флотская улица, дом 78. Загорелась квартира на пятом этаже. Площадь возгорания составила 12 кв. м. Во время ликвидации ЧП пожаре эвакуировали 10 человек, из них трое детей. Два человека пострадали и переданы врачам скорой помощи", - цитирует слова источника ТАСС.

Сообщается, что на данный момент пожар полностью ликвидирован. Причины возгорания не уточняются. Известно, что горели два балкона и комната. Пламя было видно с улицы.