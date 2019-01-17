Согласован проект реставрации кинотеатра "Форум"

Власти Москвы согласовали проект реставрации здания электротеатра "Форум"

Проект реставрации кинотеатра "Форум" предусматривает масштабный комплекс работ по фасаду и интерьерам памятника. О том, что документ согласован, ТВЦ.RU сообщили в пресс-службе департамента культурного наследия Москвы.

Здание электротеатра, построенное в 1916 году в стиле классицизм московским архитектором Федором Кольбе, находится по адресу: улица Садовая-Сухаревская, дом 14, строение 1. "Кинотеатр является объектом культурного наследия регионального значения", - уточнили в Мосгорнаследии.

Кинотеатр "Форум" относился к новому типу зрелищных сооружений. Здесь были использованы планировочные приемы, разработанные при строительстве "Художественного". Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, планировка "Форума" заимствована у театрального здания, но сильно упрощена под нужды кинотеатра.

В 2018 году частично были разобраны завалы и проведены противоаварийные мероприятия, целью которых была подготовка помещений к работе реставраторов.

Специалисты приведут в порядок штукатурные поверхности фасадов, в том числе воссоздадут штукатурную отделку с мраморной крошкой на главном фасаде. Отдельное внимание будет уделено реставрации декора и барельефов, а также исторических фонарей, обрамляющих входы.