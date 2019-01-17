Врачи запретили прикасаться к чекам: они вызывают рак

Вредные соединения обнаружили в бумаге

Испанские медики провели исследование, которое показало, что термическая бумага для чеков опасна для жизни и здоровья. В ее составе обнаружены химикаты, являющиеся аналогами женского гормона эстрогена, вызывающего бесплодие, ожирение и онкологические заболевания.

Профессор Николас Олеа рекомендует обращаться с чеками как можно более осторожно или вообще избегать контакта с ними. "Чеки не должны соприкасаться с едой – мясом или рыбой – при распаковке на кухне. Более того, мы не должны мять чеки, выбрасывать их в мусорное ведро, играть с ними, писать на них заметки, а также хранить их в машинах, кошельках или сумках. Короче говоря, мы должны трогать их как можно меньше", - приводит слова Олеа портал Genetic Engineering & Biotechnology News.

Исследователи утверждают, что бисфенолы, найденные в термобумаге, разрушают эндокринную систему организма. Помимо рака, они вызывают гормональные заболевания.

Уровень содержания вредных веществ в 30 – 100 раз превышает допустимый. "Это печальный результат, учитывая возможные риски для здоровья, особенно для беременных женщин и детей", - заключают медики.

Кроме того, они утверждают, что треть всей используемой термобумаги впоследствии перерабатывается. Из нее производятся другие бумажные изделия, в том числе салфетки, пищевые упаковки и даже туалетная бумага. Таким образом, опасные химикаты можно обнаружить не только в чеках.