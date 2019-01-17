Владимир Путин прибыл в Сербию

Российский борт №1 приземлился в Белграде

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Белград. Жители сербской столицы называют это событие одним из важнейших для страны. На многих домах - российские и сербские флаги. В цвета триколора окрасилась одна из достопримечательностей города - фонтан на площади Славия.

В Белграде Владимир Путин проведёт переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Обсудят развитие торгово-экономических отношений, а также актуальные региональные вопросы. Особое внимание уделят продлению газопровода "Турецкий поток" и ситуации вокруг непризнанного Косова.

Подробнее о том, как Белград готовился к приезду Путина, смотрите в репортаже "ТВ Центра".