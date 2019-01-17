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Собянин открыл новую эстакаду на Волоколамском шоссе

15:01
  • четверг
  • 17 января 2019

Строители сдали эстакаду на год раньше запланированного срока

Развитие транспортной инфраструктуры на севере столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг дал старт движению по разворотной эстакаде на Волоколамском шоссе.

Её строительство завершилось на год раньше запланированного срока. Теперь водители, которые направляются в сторону области, смогут значительно сократить время в пути. Новая дорога также поможет разгрузить соседние трассы. Эта эстакада часть большого проекта реконструкции вылетной магистрали Волоколамской дороги. Основные работы уже завершены – осталось закончить строительство только одной развязки, передает "ТВ Центр".

"Сегодня заканчиваем еще один этап - это от МЦК до Академика Курчатова. Достаточно сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотные эстакады, которые по большому в разы уменьшат перепробег и личного автотранспорта и общественного. Улучшат транспортное обслуживание двух прилегающих районов. Эстакада окончена на год раньше, так что спасибо строителям", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Новая эстакада на Волоколамском шоссе
Новая эстакада на Волоколамском шоссе
Новая эстакада на Волоколамском шоссе
Новая эстакада на Волоколамском шоссе
Новая эстакада на Волоколамском шоссе
Новая эстакада на Волоколамском шоссе
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