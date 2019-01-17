Собянин открыл новую эстакаду на Волоколамском шоссе

Строители сдали эстакаду на год раньше запланированного срока

Развитие транспортной инфраструктуры на севере столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг дал старт движению по разворотной эстакаде на Волоколамском шоссе.

Её строительство завершилось на год раньше запланированного срока. Теперь водители, которые направляются в сторону области, смогут значительно сократить время в пути. Новая дорога также поможет разгрузить соседние трассы. Эта эстакада часть большого проекта реконструкции вылетной магистрали Волоколамской дороги. Основные работы уже завершены – осталось закончить строительство только одной развязки, передает "ТВ Центр".

"Сегодня заканчиваем еще один этап - это от МЦК до Академика Курчатова. Достаточно сложные работы, связанные с улично-дорожной сетью и разворотные эстакады, которые по большому в разы уменьшат перепробег и личного автотранспорта и общественного. Улучшат транспортное обслуживание двух прилегающих районов. Эстакада окончена на год раньше, так что спасибо строителям", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.