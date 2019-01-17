В Москве прооперировали пациента с "бомбой" внутри

Жена Дмитрия со слезами вспоминает ночь операции

В больнице имени Вересаева провели успешную операцию на открытом сердце пациенту, который десять лет жил с огромной аневризмой, не подозревая, что его жизнь висит на волоске.

В больнице все до сих пор называют произошедшее чудом. После очередного УЗИ составляют список необходимых лекарств, которые мужчине придется пить всю жизнь. Вот только все это не важно, еще два месяца назад Дмитрий чуть не умер.

"Трудно стало дышать. Я был за рулем после рабочего дня. У Белорусского вокзала чувствую, что уже плохо, головокружение. Остановился, обошел машину и потерял сознание, упал. В машине находилась мама, вызвала скорую", - вспоминает Дмитрий Александров.

На скорой мужчину доставили в клиническую больницу имени Вересаева. Здесь его экстренно обследовали. Оказалось, что о себе напомнило осложнение, оставшееся после аварии десять лет назад, сообщает "ТВ Центр". Тогда он получил открытый перелом ключицы со смещением. Кость травмировала аорту - большой артериальный сосуд.

"Это бомба замедленного действия. И если бы она, аневризма, разорвалась, или была ситуация, спровоцировавшая ее повреждения, то, скорее всего, смерть могла быть мгновенной", - сказал главный врач ГКБ им. В.В. Вересаева Игорь Парфенов.

У Дмитрия кровь вытекла, но вокруг нее образовалась тромботическая масса - что-то вроде чаши, размером десять на десять сантиметров. Она удержала всю скопившуюся кровь. Но спустя время под давлением кровь начала вытекать.

"Почему он потерял сознание? Потому что он потерял литр крови. И в дальнейшем кровотечение прекратилось в силу того, что произошла дислокация тромботической чаши, находившейся в полости аневризмы. Видимо, старыми тромбами был прикрыт этот разрыв", - объяснил кардиохирург, заведующий кардиохирургическим отделением ГКБ им. В.В. Вересаева Станислав Цыгельников.

Операцию проводили на открытом сердце в условиях полной остановки кровообращения по всему телу, мозг искусственно кровоснабжался. Кроме того, пациента охладили до 28 градусов, чтобы защитить органы и ткани от недостатка кислорода. Полость аневризмы хирурги вскрыли, удалили чашу, а часть аорты заменили искусственным протезом. Десять часов кардиохирурги, анестезиологи, трансфузиологи и врачи, занимающиеся переливанием крови, спасали жизнь Дмитрия. Его жена со слезами вспоминает ту ночь, когда даже после операции врачи не гарантировали, что ее муж будет жить.

"Он сказал, что мы сделали все, что могли. Что операция выполнена, так как была запланирована, будем надеяться на его организм", - рассказала Екатерина.

Сегодня их необычный пациент пришел поблагодарить своих спасителей, врачей больницы имени Вересаева. Организм справился, Дмитрий уже через полгода сможет вернуться к активному образу жизни, хоть и с небольшими ограничениями.

Елена Макарова, Наталья Епифанова и Михаил Жучков. "ТВ Центр".