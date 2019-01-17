На видео ограбления магазина в Химках разглядели его охранников

Мужчины вынесли деньги и алкоголь на 800 тысяч рублей

В Химках задержали двух приезжих из Ростовской области, которые буквально обчистили местный супермаркет, передает "ТВ Центр".

Момент преступления попал на камеры видеонаблюдения. Мужчины работали охранниками в магазине и дождались, пока супермаркет закроют, после чего вскрыли помещение, где хранились деньги. В торговом зале они забрали бутылки с алкоголем. Общая сумма ущерба составила порядка 800 тысяч рублей.

- Деньги из кассы забрали?

- Да вот это я уже и не помню.

- А вообще доступ был к кассе?

- У меня нет.

- Но вину признаете?

- Да!

Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Подозреваемые взяты под стражу.