В Москве ненужным вещам подарят вторую жизнь

Жители столицы смогут делать добро, не выходя из дома

В Москве проходит благотворительная акция "Чердак добра". Волонтеры приедут ко всем, кто хочет отдать вещи, которые еще могут послужить - мебель, технику, одежду - тем, кто в них нуждается.

Марина Негойцына планирует делать ремонт и полностью менять интерьер. Ненужную мебель - кухонный стол и стулья - москвичка решила отдать в благотворительные фонды. Которые передадут вещи тем, кто в них действительно нуждается: одиноким пенсионерам или людям с инвалидностью.

"Когда я разбиралась с тем, куда сдать свои вещи на время ремонта, я увидела благотворительную акцию, поэтому решила воспользоваться ей", - рассказала она.

Благотворительная акция "Чердак добра" помогает москвичам делать добро, не выходя из дома, передает "ТВ Центр". Чтобы отдать ненужные вещи нуждающимся, достаточно оставить заявку на сайте проекта. Его организаторы приедут, сами упакуют вещи и передадут их в фонды. Мебель, одежда, посуда, смартфоны, любая бытовая техника - "Чердак добра" принимает все. Главное, чтобы вещи были в исправном состоянии.

"Мы берем практически все, при этом желательно, чтобы вещи были в хорошем состоянии, есть ограничения. У них нет стирок, нельзя сдавать грязные вещи, нельзя сдавать сломанные - это никому не нужные вещи, а принимаем все - начиная от канцелярии, заканчивая электроникой и бытовой техникой", - пояснил сооснователь компании "Чердак" Мердан Дурдымурадов.

Москвичи охотно делятся своими вещами с нуждающимися. За первые несколько дней после старта в акции приняли участие сотни человек. "Чердак добра" будет принимать заявки до конца января.

Юлия Степина, "ТВ Центр".