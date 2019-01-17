В репертуар МХАТ имени Горького вернут легендарный спектакль

Здание театра ждет ремонт, объявило новое руководство

В МХАТ им. Горького снова появится легендарная "Синяя птица" в первой, полной, версии. Зрители увидят её в ноябре, сообщает "ТВ Центр".

В настоящий момент новое руководство театра изучает архивы, чтобы восстановить спектакль 1908 года, который поставил ещё Станиславский. Также во МХАТ впервые покажут балет, в котором главную партию исполнит прима лондонского Королевского балета Наталья Осипова. А еще в планах - много премьер. И весьма неожиданных.

"В том числе премьера выдающегося кино и театрального режиссёра Андрея Сергеевича Кончаловского, который поставит спектакль по тексту Бергмана. Сергей Пусекепалис начнёт работать над произведением Распутина, повесть "Последний срок". Руслан Маликов - режиссёр, который известен своими постановками современной пьесы", - заявил худрук театра Эдуард Бояков.

Кроме того, обновится и само здание МХАТ. Его отреставрируют, сохранив все особенности этого уникального памятника московского модернизма.