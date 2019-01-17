В Москве завершилась подготовка к Крещенским купаниям

Всего в столице в этом году оборудуют 63 проруби

180 тысяч жителей столицы смогут, по прогнозам городских властей, принять участие в Крещенских купаниях. Они начнутся завтра в шесть часов вечера. Купели оборудованы в столичных парках, на Москве-реке и впервые в Донском монастыре. Московские спасатели будут дежурить в местах массовых купаний и к непредвиденным ситуациям готовы.

- Прорубь если в виде креста, то это называется иордань. А такая прямоугольная прорубь называется майна. Она оборудуется дощатым настилом на глубине 1 метр 20 сантимеров.

Купели на пляже "Левобережный" уже готовы и ждут своего часа. Погода позволяет выходить на лёд безопасно - его толщина больше 25 сантиметров. Но московские спасатели к непредвиденным ситуациям должны быть готовы. Если лёд вдруг не выдержит, людей из полыньи оперативно поднимут с помощью современных устройств. Специальные сани, носилки, терморегулирующее одеяло - на случай, если человеку вдруг стало плохо от переохлаждения. А чтобы этого не случилось, стоит следовать простым правилам.

"Рекомендуется по крайне мере за час перекусить, категорически запрещается употребление спиртных напитков, поскольку алкоголь нарушает естественную терморегуляцию организма, и перед заходом в воду желательно лёгкую разминку провести", - сказал начальник московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

С собой обязательно нужно взять полотенце и тапочки. И хотя купели будут открыты уже с шести вечера 18 января, основной наплыв людей по традиции ждут с полуночи до 3 утра. В это время к прорубям даже может образоваться очередь.

"Ожидаем в этом году, также как и в предыдущие годы, до 170-180 тысяч тех, кто прибудет на места купания и традиционно за последние пять лет у нас купающихся в проруби всегда больше 100 тысяч", - заявил заместитель руководителя МЧС России по Москве Владимир Волков.

По рекам и озёрам будут курсировать суда на воздушной подушке, возле купелей круглосуточно будут дежурить водолазы, медики и спасатели. Благодаря специальному гидрокостюму они могут целых два часа находиться в ледяной воде. Владимир Рысаков уже 18 лет следит за безопасностью крещенских купаний.

"У нас все отлажено, люди слушают нас и делают, как мы им предлагаем, так что несчастных случаев, ничего такого не было. Помогаем детям, берем детей и с ними погружаемся в воду", - сказал спасатель первого класса Владимир Рысаков.

А после погружения согреться можно будет на полевых кухнях - горячим чаем, бутербродами и печеньем. Возле каждой купели появятся специальные пункты обогрева.

Всего в столице в этом году оборудуют 63 проруби. Купаться в несанкционированных местах строго запрещено. За этим будут следить полицейские и спасатели, а еще беспилотники. Они готовы в любой момент сбросить пострадавшим спасательные жилеты и вызвать на помощь специалистов.

Полина Кастрицкая, Дмитрий Шиков, Михаил Жучков. "ТВ Центр".