"Ночью нормальные люди спят": депутат предложила отключать россиянам свет

Кража электричества в Чите достигла немыслимых масштабов

Депутат из Читы Екатерина Борисова предложила отключать свет по ночам у малоимущих, которые незаконно используют электричество для отопления квартир.

"По логике, им надо на ночь отключать этот свет - как на дачах. И все, не будут топить", - передает Заб.ру заявление депутата.

Кража электричества в Чите достигла немыслимых масштабов. 80% населения за свет не платят, но отапливаются за счет электроэнергии, при том что дом находится на печном отоплении. "То есть, дома у них тепло, а дров и угля нет. А какой выход? Ночью не нужно людям еду готовить, для чего свет нужен. То есть все спят нормальные люди", - продолжила Борисова.

Из-за обогревателей, которые расходуют большое количество электроэнергии, горит проводка, происходят пожары. "Но даже если мы завтра все это заменим, поставим новые счетчики и новую проводку, люди как не платили, так и платить не будут", - резюмировала депутат.

Предложение депутата местные жители воспринял критично. Некоторые бытовые предметы, например, холодильник, должны быть круглосуточно подключены к сети.

"Она себе не хочет отключить на ночь, чтобы экономить? Мы во всем ущемлены: в туалет некуда ходить, воду на себе носим, печки сами топим, еще и свет на ночь отключать?", - возмутилась жительница Читы.

"Можно вывезти девушку из деревни, а вот деревню из девушки вывести нельзя", - написал другой.

"У этой дамы видимо мозги отключили!!!", - возмущается читатель.

Некоторые поддержали депутата: "Я сплю ночью, можно отключать", "Хотите тепло, свет, канализацию - работайте, копите".

Спустя время Борисова отреагировала на шквал критики, который на нее обрушился, и сообщила, что ее слова неправильно истолковали.

"Моя фраза, которую сейчас передернули, - это не предложение. "Какой вы видите выход?" - вот начало моей фразы. Это ирония, горький сарказм", - объяснила Борисова "Комсомольской правде" свое заявление.