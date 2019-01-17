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Жуткий пожар в Перми: люди выбрасывались из окон

14:18
  • четверг
  • 17 января 2019

Загорелось офисное здание в центре города

Возгорание началось в одном из офисов на третьем этаже здания по адресу: Монастырская ул., 12А. Сообщается о четырех пострадавших.

По словам очевидцев, в здании очень сильное задымление. Продолжается эвакуация людей с верхних этажей. Одна женщина оказалась заблокированной в офисе и выпрыгнула из окна

"Пожар начался в помещении маркетингового агентства возле входа, поэтому находившиеся там люди не могли выйти через дверь", - цитирует сотрудника офиса издание "Аргументы и факты".

По словам очевидца, спасаясь, женщины начали прыгать из окон. "Одна выпрыгнула и потеряла сознание. Еще одна беременная женщина долго стояла на козырьке, её уговаривали прыгнуть вниз на покрывало, но она отказывалась", - сообщил работник офиса, добавив, что женщина дождалась, когда прохожие принесли лестницу.

По данным станции городской Скорой помощи, на месте происшествия работают четыре бригады врачей. Краевой Минздрав сообщает о четырех пострадавших. Информации о степени тяжести нет.

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