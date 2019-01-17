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Собянин: Два новых детских технопарка появятся в столице до конца года

14:20
  • четверг
  • 17 января 2019

Основными направлениями станут робототехника, IT, космонавтика, био- и нанотехнологии, моделирование, промдизайн

В Москве в 2019 году создадут два новых детских технопарка. "Сегодня День детей-изобретателей. Убежден, что креативные идеи ребенка надо уважать и поддерживать, для этого мы и создаем детские технопарки", - написал на своей странице в социальной сети "В Контакте" и в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра, сейчас в столице 15 технопарков. Они есть в каждом округе города. Основными направлениями в новых технопарках станут робототехника, IT, космонавтика, био- и нанотехнологии, моделирование, промдизайн.

"У технопарков сильные индустриальные партнеры, такие как "Яндекс", Cisco, "Росатом", - заявил Собянин, отметив, что выпускники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в профильный вуз.

Первый детский технопарк был открыт в столице в 2016 году. Ежегодно в них проходят обучение более 60 тысяч ребят по 29 направлениям. У каждого из технопарков свой набор программ. Начать обучение ребенок может с 14 лет, но в технопарках "Москва", "Мосгормаш" и "Сколково" даже раньше. Возраст посетителей мастер-классов, которые проводят по выходным дням, не ограничен.

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