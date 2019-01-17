У Порошенко высказались о встрече с Собчак

Украинский лидер уехал из Киева

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко высказалась по поводу возможной встречи главы государства с российской журналисткой Ксенией Собчак.

В настоящее время никаких разговоров о встрече нет, Порошенко находится в командировке.

На вопрос агентства ФАН о том, не расценивается ли приезд Собчак как "вмешательство во внутренние" дела Украины, в пресс-службе заявили, что не могут дать ответа на этот вопрос.

Ранее стало известно, что экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак приехала в Киев, несмотря на то, что ей запрещен въезд на Украину. Ряд журналистов предположили, что Собчак приехала помогать проводить президентскую кампанию. Однако журналистка опровергла эти домыслы, объяснив, что приехала в гости к подруге.