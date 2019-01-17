Главный разведчик России выругался из-за Скрипалей

Нарышкин обвинил Лондон в грязной провокации

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбере является ничем иным, как грязной провокацией. Лондон в намеренно уничтожает улики по этому делу.

"Грязная потому, что видно, что власти постоянно заметают следы совершенного преступления, уничтожают улики. Причем начали это с первых дней и продолжают", - сообщил глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Разведчик напомнил, что до сих пор неизвестно месторасположение Скрипалей. "А где наши граждане — Юлия Скрипаль и ее отец? Почему они скрывают?", - цитирует Нарышкина "Газета.ru".

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись нападению в Солсбери 4 марта. Власти Великобритании заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", которое якобы было произведено на территории России. Москва категорически отвергает эти обвинения.