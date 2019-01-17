Россияне увидят, как к Луне приближается Альдебаран

Сближение произойдет в ночь на пятницу

Жители России смогут наблюдать необычное космическое явление. К Луне приблизится звезда Альдебаран.

"17 и 18 января россияне смогут наблюдать сближение Луны и ярчайшей звезды созвездия Телец – Альдебарана. Небесная пара сблизится после заката Солнца над южным горизонтом", - сообщает Агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу московского планетария.

Максимальное сближение спутника Земли и звезды состоится 17 января в 21:20. Их будет разделять примерно один градус.

Звезду отличает заметный красный оттенок. Она является самой яркой в созвездии Тельца.