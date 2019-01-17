Убийцы фигуриста Дениса Тена получили 36 лет на двоих

В Казахстане вынесли суровый приговор убийцам прославленного спортсмена

Обвиняемых по делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена приговорили к длительным срокам заключения. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов приговорены к 18 годам лишения свободы "в учреждении максимальной безопасности".

Мужчины обвинялись в убийстве и разбое. Еще один фигурант этого дела Жанар Толыбаева, которой инкриминировали кражу и недонесение о преступлении, получила четыре года заключения, сообщает ТАСС.

Убийство Дениса Тена произошло в июле в Алма-Ате. Преступники ранили спортсмена ножом в бедро, когда он попытался помешать им срезать зеркала со своего автомобиля. Фигурист скончался в больнице от потери крови.

Тен – бронзовый призер Олимпиады в Сочи. Также в его копилке - "серебро" на чемпионате мира 2013 года и "бронза" на мировом первенстве в 2015 году.